Val de turisti in weekend, la Sibiu. 94% dintre hoteluri sunt deja rezervate

Locurile de cazare "se dau" ca painea calda in aceasta perioada in Sibiu. Doar cateva zile au mai ramas pana la inceputul celui mai asteptat moment al anului: Targul de Craciun, considerat unul dintre cele mai frumoase din Europa se deschide vineri in Piata Mare. Bradul a fost montat, multe dintre casute sunt la locul lor, iar centrul Sibiului a fost impodobit. Comerciantii isi vor lua in primire locurile si tot ce mai trebuie facut pentru ca spatiul sa se transforme intr-o poveste de Craciun ... citeste toata stirea