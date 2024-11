Valea Avrigului isi asteapta oaspetii pentru sarbatorile de iarna

Cei ce doresc sa-si petreaca luna vacantelor si concediilor de iarna in judetul nostru aleg capitala de judet ori Marginimea Sibiului. Totusi, cel putin in ultimii ani, oferta a devenit tot mai bogata si s-a extins in aproape intreg judetul, fie ca e vorba doar de locuri izolate in sate linistite, inca profund ancorate in mediul rural, fie ca ne referim la adevarate zone turistice, unde activeaza deja multi agenti pregatiti sa contracareze si sa completeze, prin ofertele lor de cazare, ... citește toată știrea