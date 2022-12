"Valorificarea potentialului pe care il are Cibinul presupune, inainte de orice, un rau curat"

Consiliul Local Sibiu a aprobat indicatorii tehnico-economici ai unei investitii propusa de PNL - realizarea unui sistem plutitor de colectare a deseurilor de pe raul Cibin.Valoarea investitiei care se va realiza in Turnisor , in zona Zavoi, este de aproximativ 352 mii lei."Am discutat anul trecut cu viceprimarul municipiului Cluj Napoca, Stefan Tarcea, despre eficienta unui astfel de sistem aflat in functiune deja pe Somes. Ulterior, am initiat hotararea in Consiliul Local, iar acum, odata ... citeste toata stirea