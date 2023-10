Autoritatile au semnat contractul de finantare pentru realizarea studiului de finantare pentru Varianta ocolitoare Sibiu Sud. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., in parteneriat cu Judetul Sibiu, in calitate de Beneficiar al finantarii, si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in calitate de organism intermediar pentru transport, au convenit la inceputul acestei luni incheierea contractului de finantare pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate ... citeste toata stirea