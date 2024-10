Vedeta de televiziune Simona Gherghe a ramas impresionata de Animal Life Sibiu

Organizatia non profit Animal Life Sibiu, cunoscuta in judet (si nu numai!) pentru activitatile si campaniile destinate animalelor de companie, a ajuns si la inima jurnalistei de televiziune Simona Gherghe, o mare iubitoare de necuvantatoare. Intr-un filmulet postat zilele trecute in mediul online, vedeta mentioneaza ca i-a cunoscut pe cei de la Animal Life Sibiu cu ocazia evenimentului Fur-Ever Friends, si inainte de a invita urmaritorii sa vizioneze un videoclip de prezentare al asociatiei, ... citește toată știrea