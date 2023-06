Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu anunta ca in 9 unitati de invatamant din judet se va sustine proba de verificare a cunostintelor la limba germana pentru inscrierea elevilor in Clasa Pregatitoare, an scolar 2023 - 2024.Datorita numarului mare de copii inscrisi pentru clasa pregatitoare, sectia germana, opt unitati de invatamant din Sibiu si o unitate de invatamant din Cisnadie vor organiza proba de verificare a cunostintelor de limba germana.Proba orala se desfasoara vineri si sambata, ... citeste toata stirea