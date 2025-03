Vernisaj de arta la Hotelul de Gheata de la Balea Lac

La Balea Lac, in data de 8 martie, de Ziua Internationala a Femeii, a fost organizat cel de-al doilea vernisaj intitulat "Art Inside the Ice", de celebra galerie de arta "Cluj Art" din Cluj-Napoca, in colaborare cu Muzeul de Arte Palatul Banffy din Cluj-Napoca. Acest eveniment organizat in singurul Hotel de Gheata din Europa de Est promoveaza 22 de artisti contemporani din intreaga tara, care expun operele lor de arta pe peretii reci ai Hotelului de Gheata, oferindu-i astfel nuante multicolore ... citește toată știrea