Vernisaj la Palatul Brukenthal - Arta Universala cu pictorul Mircea Codrea

Palatul Brukenthal din Avrig, fosta Resedinta de Vara a baronului Samuel von Brukenthal, continua si in acest an, organizarea si gazduirea unor mari evenimente culturale si artistice, de talie nationala si internationala. Calendarul activitatilor propuse pentru anul 2023 va fi deschis in cinstea venirii primaverii, la finalul lunii martie, cu o manifestare de suflet, dedicata promovarii unui important artist local, pictorul Mircea Codrea, vechi si bun prieten al frumosului complex baroc de la ... citeste toata stirea