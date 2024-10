Veste buna pentru tinerii din Talmaciu care au depus cerere de inchiriere pentru locuinta ANL

Tinerii si familiile tinere care au depus la Primaria orasului Talmaciu cereri pentru a inchiria o locuinta construita prin fonduri ale Agentiei Nationale pentru Locuinte, primesc o veste imbucuratoare: recent, in cadrul ultimei sedinte ordinare, Consiliul Local Talmaciu a adoptat Hotararea nr. 120/2024 prin care a fost aprobata Listei de repartizare (lista de prioritati) a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, ce vor ramane vacante in oras in anul 2024.Astfel, lista aprobata ... citește toată știrea