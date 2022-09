Vesti bune: S-a stabilit procedura de restituire a banilor pentru romanii amendati in pandemie

Romanii care au platit amenzi pentru necompletarea formularului digital de intrare in tara (PLF) isi pot recupera banii.Normele de aplicare a Legii nr. 257/2022, pe care am initiat-o alaturi de colegii parlamentari din PSD, privind anularea amenzilor aplicate pentru necompletarea formularului PLF la trecerea frontierei, au fost stabilite prin Ordin al ministrului Dezvoltarii, publicat in Monitorul Oficial, in 16 august 2022.Cererea pentru restituirea banilor se depune la organul fiscal ... citeste toata stirea