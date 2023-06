Membrii Ansamblului Folcloric "Veteranii Junii Sibiului" sunt reprezentanti culturali ai judetului Sibiu la Festivalul International de Muzica si Dans "Paralia Summer Festival", organizat in perioada 8-14 iunie 2023.Pretuirea pentru dansul popular romanesc nu are varsta. O dovedesc membrii Ansamblului Folcloric "Veteranii Junii Sibiului", care, la 50, 60 sau 70 de ani, urca pe scene din tara si strainatate. Astfel, in perioada 8-14 iunie 2023, artistii nostri reprezinta Romania si Sibiul la ... citeste toata stirea