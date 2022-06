Veteranii Junii Sibiului, prezenti la "Paralia Fest" in Grecia

In perioada 7-14 iunie 2022, Ansamblul Folcloric "Veteranii Junii Sibiului" participa la cea de-a XII-a editie a Festivalului International de Muzica si Folclor "Paralia Fest " din Grecia."Demonstrand ca pasiunea pentru jocul popular romanesc si pretuirea pentru traditii raman vii indiferent de varsta, Veteranii Junii Sibiului sunt ambasadori culturali ai Sibiului; astfel dansuri specifice zonelor etnofolclorice ale judetului vor fi prezentate in cadrul activitatilor organizate in festival: ... citeste toata stirea