Viceprimarul Sibiului, Corina Bokor, se alatura echipei PSD

Corina Bokor, viceprimar al municipiului Sibiu timp de doua mandate, a ales sa se alature echipei PSD."Este o onoare pentru mine sa ma alatur unei echipe foarte dinamice si dornice sa dezvolte Sibiul! Am fost si sunt o persoana implicata. Am vazut aceeasi implicare si la colegii social-democrati si de accea am decis sa ma alatur tinerei echipe a PSD Sibiu. In cei 12 ani in care am fost consilier local si viceprimar al municipiului Sibiu am muncit si mi-am dat toata silinta pentru a realiza ... citește toată știrea