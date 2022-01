VIDEO: Amenzi pe banda rulanta la Sura Mare - Patru persoane sanctionate ca au aruncat gunoi pe strada

Primaria Sura Mare a publicat pe pagina de Facebook mai multe videoclipuri in care protagonisti sunt cativa cetateni care arunca gunoiul fara a-l sorta in pubelele stradale. In pubelele respective se colecteaza doar deseuri reciclabile, pe cand cele reziduale trebuie aruncate in pubelele din fiecare gospodarie."Europubela albastra este strict pentru deseurile din hartie si carton, nu pentru alte categorii de deseuri! Persoanele identificate vor fi sanctionate conform legii! Educatia ecologica ... citeste toata stirea