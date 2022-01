Aroganta maxima pentru un sofer din Constanta. Si-a parcat jaguarul pe rampa unei autoutilitare, in parcarea unui hypermarket din Bucuresti.Please enable JavaScriptLinkEmbedCopy and paste this HTML code into your webpage to embed.Potrivit imaginilor postate de Replica de Constanta, desi parcarea nu ducea lipsa de locuri libere, soferul de pe Jaguar a tinut neaparat ... citeste toata stirea