VIDEO - Cladirea de birouri de pe Xenopol a "picat" in Consiliul Local

In cadrul unei sedinte tensionate a Consiliului Local Sibiu, a fost respins proiectul de aprobare a documentatiei de urbanism pentru viitorul bloc (cladire de birouri) de pe Str. Xenopol nr. 16. Acest proiect, care a generat controverse inca de la inceput, a fost castigat in instanta de catre proprietar, in fata Primariei Sibiu, printr-o sentinta definitiva emisa de Curtea de Apel Alba Iulia. In urma hotararii instantei care obliga Consiliul Local sa supuna documentatia la vot, astazi