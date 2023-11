Un echipaj al Politiei Locale aflat in patrulare a prins asupra faptei doi copii care furau incasarile unei gelaterii de pe Bulevardul Nicolae Balcescu.Fapta s-a produs vineri, 27 octombrie, in jurul orei 3.00 dimineata.Cei doi copii au 14 ani, respectiv 17 ani.Acestia au fost surprinsi de politistii locali in timp ce comiteau furtul.Copiii au luat-o la fuga in ... citeste toata stirea