VIDEO FOTO Inventia unui sibian dorita de Rusia si China - "Ar rezolva problema celor fara adapost"

Adrian Naum este pasionat de stiinta, iar cunostintele pe care le are le-a transpus in inventiile sale. Cu acest adapost insa a avut cel mai mare succes. L-a gandit sa fie un proiect ecologic din toate punctele de vedere si sa-i ajute pe cei care nu au un acoperis deasupra capului sau sa fie folositor in caz de razboi. "L-am conceput a fi construit din plasticul aruncat in mari, oceane, ori peste tot prin paduri. Pentru realizarea unui adapost este nevoie de 10 tone de plastic. Acesta ar putea ... citeste toata stirea