VIDEO FOTO - Sibianul milionar la 26 de ani - Vlad Stoica s-a imbogatit din cryptomonede si are un bolid de peste 250.000 euro

Un stil de viata la care multi nici nu indraznesc sa viseze s-a transformat in realitate pentru un tanar din Sibiu. Acum vrea sa impartaseasca si altora experienta sa.Pasiunea lui Vlad pentru afaceri a inceput in adolescenta cand si-a dorit- pentru prima oara- sa cheltuiasca din banii lui, nu din cei ai parintilor... Hotarat sa reuseasca- a cautat reteta succesului pe Google:Vlad Stoica, investitor: "Am cautat prima data pe Google cum sa faci bani online. De acolo fast forward multi ani in ... citeste toata stirea