VIDEO: Legea se face cu cutitul in strada, in municipiul Sibiu

Patru tineri s-au certat, in noaptea de marti spre miercuri, intr-o benzinarie din cartierul Gusterita. Scandalul a izbucnit in timp ce trei dintre tineri erau la masa, la o cafea, iar altul a lasat usa deschisa. Unul dintre cei care se aflau la masa s-a ridicat si l-a injunghiat pe cel care parasea benzinaria. Victima, in varsta de 31 de ani, din Cisnadie, a ajuns la spital.Se pare ca victima ar fi lasat usa deschisa, iar cei trei au fost deranjati de aerul rece, spun anchetatorii.Intreg ... citeste toata stirea