VIDEO Mii de tone de deseuri au fost aduse ilegal in 2021 in Romania

In 2021, in Romania au fost descoperite de catre Politia de Frontiera mii de tone de deseuri care urmau sa intre in tara ilegal. Cu toate acestea, o mare parte din gunoiul din Europa ajunge din nefericire pe teritoriul Romaniei, iar sumele care se invart in astfel de afaceri sunt uriase, scrie Ziare.com.Un raport recent al Politiei de Frontiera arata ca, in perioada ianuarie - noiembrie 2021, o cantitate de peste 14.000 de tone de deseuri care nu indeplineau conditiile legale de intrare din ... citeste toata stirea