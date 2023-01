VIDEO: "Recolta" de Revelion a politistilor sibieni

In perioada 30 decembrie 2022 - 2 ianuarie 2023, peste 600 de politisti au fost la datorie pentru ca intreaga comunitate sibiana sa petreaca in conditii de liniste si siguranta trecerea in Noul An.Astfel, nu s-au inregistrat evenimente deosebite sau cu impact in planul ordinii si sigurantei publice.Politistii aflati in misiuni au intervenit la 234 de solicitari ale cetatenilor din care 165 au fost primite prin serviciul de urgenta 112.Politistii rutieri au desfasurat ample actiuni in ... citeste toata stirea