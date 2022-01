VIDEO: Sfidator - Parintii parcheaza masinile pe culoarele speciale de la scoli de fata cu politia locala

Trei scoli din municipiul Sibiu au, incepand cu noul an scolar, culoare de imbarcare/debarcare a elevilor. Este vorba despre Colegiul National "Octavian Goga" , situat pe strada Bastionului, Scoala Gimnaziala "Regina Maria", situata pe strada Zaharia Boiu si Scoala Gimnaziala nr. 4, situata pe strada Spartacus. Rolul acestor culoare este de a fluidiza traficul rutier in zona centrala a orasului. Dupa mai multe luni in care ele au fost amenajate, parintii care isi aduc copiii la scoala tot nu le ... citeste toata stirea