VIDEO: Strazile in panta ale Sibiului, pericol public

Dupa ninsoarea abundenta de sambata seara, circulatia in Sibiu s-a desfasurat cu dificultate si duminica, inca de dimineata. Soferii din trafic spun ca pe unele portiuni se formase deja gheata pe carosabil, astfel ca indepartarea zapezii de catre utilaje nu a rezolvat problema carosabilului alunecos. Probleme mari au fost semnalate pe strazile in panta (de exemplu Soseaua Alba Iulia, spre Aeroport, strada Maramuresului spre Calea Poplacii etc.), in curbe si in sensurile giratorii.Sibienii ... citeste toata stirea