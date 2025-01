Vine caldura Bobotezei! Sau vorba cantcului, "E primavara in ianuarie"

Luni, vremea se va incalzi accentuat. Cerul va fi variabil, cu unele innorari temporare. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari trecatoare in zonele joase, mai sustinute in zonele de munte, cu rafale de 50-70 km/h, intens la altitudini de peste 1700 m, cu rafale ce vor depasi trecator 90-110 km/h in zonele de creasta. Temperaturile maxime se vor incadra intre 10 si 12 grade, iar cele minime intre -2 si 1 grad. Izolat se va semnala ceata.Marti, vremea va fi deosebit de calda pentru ... citește toată știrea