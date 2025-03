Vine primavara si in termometre. Temperaturile cresc, de la o zi la alta

Primavara pare sa nu fi venit doar in calendar, ci si in termometre. Temperaturile vor creste treptat, ajungand la valori peste normalul perioadei in weekend. Nici noptile nu vor mai fi foarte reci, in a doua parte a intervalului valorile necoborand sub pragul de inghet. O alta veste buna este aceea ca nu va mai ploua, asa cum s-a intamplat weekendul trecut.Luni, vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vantul va sufla slab si ... citește toată știrea