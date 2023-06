Junii Sibiului si Festivalul International de Teatru de la Sibiu provoaca localnicii si turistii la o seara sub semnul obiceiurilor, cantecelor si dansurilor populare romanesti. Se intampla vineri 30 iunie, ora 20, in Piata Mare din Sibiu, la premiera "Miracolul traditiilor romanesti".Adevarate miracole ale creativitatii poporului roman sunt Calusul, doina, camasa cu altita, jocurile fecioresti - toate incluse in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. In aceeasi masura, farmeca obiceiurile de ... citeste toata stirea