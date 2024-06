Vineri este cea mai lunga zi din an si prima zi de vara

Joi, 20 iunie, ora 23:50, are loc Solstitiul de vara, cand incepe vara din punct de vedere astronomic, vineri 21 iunie fiind cea mai lunga zi din an, cand soarele se ridica deasupra orizontului la unghiul maxim.Incepand de sambata, 22 iunie, ziua incepe sa scada si noaptea sa creasca, pana la 21 decembrie, cand este solstitiul de iarna, atunci noaptea fiind cea mai lunga.Ce reprezinta Solstitiu de vara la romaniZiua Solstitiului de vara este ziua in care din mosi stramosi se sarbatoresc ... citește toată știrea