Vineri, sibienii au intalnire directa cu angajatorii la Bursa locurilor de munca

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu organizeaza vineri, Bursa Locurilor de Munca. In cadrul acesteia, sibienii aflati in cautarea unui loc de munca sau cei care doresc sa il schimbe pe cel actual, pot afla informatii despre job direct de la angajatori.Bursa se organizeaza la Sibiu si Medias si la ea si-au anuntat participarea, pana in acest moment, 15 angajatori care le pun la dispozitie celor interesati 203 locuri de munca vacante. Participarea sibienilor la Bursa ... citește toată știrea