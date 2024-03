Violente in nordul judetului: mai multi barbati sub control judiciar pentru 60 de zile

Weekend fierbinte in nordul judetului: mai multi barbati sunt cercetati pentru distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice, precum si pentru vatamare corporala si violenta in familie. Astfel, potrivit informatiilor transmise de reprezentantii IPJ Sibiu:"La data de 09 martie a.c., politistii Sectiei de Politie Rurala Medias au retinut trei barbati, in varsta de 19, 29, respectiv 34 de ani, toti din Blajel, cercetati penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de distrugere, respectiv ... citește toată știrea