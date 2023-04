Duminica dimineata, in jurul orei 07.30, in municipiul Medias, politistii Biroului Rutier Medias au efectuat semnalul regulamentar de oprire adresat soferului unui autoturism inregistrat de aparatul radar circuland pe strada Titus Andronic cu viteza de 119 km/h. Barbatul insa si-a continuat deplasarea pana pe strada Malului, unde a abandonat autoturismul si a fugit. El a fost depistat in scurt timp. Politistii rutieri au ... citeste toata stirea