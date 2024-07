Vizionare gratuita de filme de Ziua Americii, la Biblioteca ASTRA

Cu prilejul sarbatoririi Zilei Nationale a Statelor Unite ale Americii, Biblioteca Judeteana ASTRA si American Corner Sibiu invita iubitorii de cinematografie americana la vizionarea a doua filme: "Printesa si Broscoiul" (2009) si "Marele Gatsby" (2013). Intrarea la proiectiile de film este libera.Proiectiile de film vor avea loc in cursul zilei de joi, 4 iulie 2024, in spatiul American Corner Sibiu (etajul 5) astfel: ora 11: "Printesa si Broscoiul" (93 min., dublat in limba romana, A.G.) si ... citește toată știrea