Volumele "Cartea Blestemelor" si "Mastile din spatele mastii", lansate la Sibiu

Scriitorii Andrei Ruse si Teodor Hossu-Longin vin la Sibiu, sambata seara, 16 aprilie, de la ora 18, la Arcade, in Piata Mica, pentru a-si lansa cele mai noi romane, proaspat aparute: "Cartea Blestemelor", un fantasy romanesc inspirat din basmul "Tinerete fara batranete si viata fara de moarte", si "Mastile din spatele mastii", o poveste plina de satira si umor negru despre ce s-a intamplat in ultimii doi ani in pandemie.Evenimentul va fi moderat de Bogdan Federeac si va fi gazduit de localul