Voluntarii Animal Life au relocat o broasca testoasa in lacul din Muzeul ASTRA

Voluntarii Asociatiei Animal Life au gasit o casa noua unei broaste testoase din specia Emys orbicularis, chiar in lacul din Muzeul Astra. Cu acesta ocazie au transmis si un mesaj catre cetateni si anume sa nu treaca nepasatori pe langa animalele aflate in primejdie, ci sa apeleze la autoritati competente."O broasca testoasa din specia Emys orbicularis a fost relocata in lacul din Muzeul Astra de catre voluntarii Animal Life, care transmit multumiri directorului muzeului, Ciprian Stefan. ... citește toată știrea