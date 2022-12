Voluntarii Asociatiei Cartisoara pregatesc Targul de Craciun

Din dorinta de a anima putin atmosfera premergatoare marii sarbatori a Nasterii Domnului, dar si pentru a demonstra tuturor ca si la ei in sat se pot organiza activitati frumoase, de bun gust si deosebite, reprezentantii si colaboratorii Asociatiei Cartisoara au intrat in ultima etapa a pregatirilor organizatorice pentru prima editie a Targului de Craciun 2022. Evenimentul va fi gazduit de Centrul Cultural "Preot Radu Farcasiu" (fosta Bserica Romano - Catolica, reabilitata in ultimul an de ... citeste toata stirea