Vom circula pe 15 km din autostrada Sibiu-Pitesti, pana la sfarsitul anului

Sorin Grindeanu, Ministrul Transporturilor, a anuntat recent ca pana la sfarsitul anului in curs se vor deschide circulatiei 15 km din Autostrada Sibiu-Pitesti si 49,52 km din Drumul Expres Craiova-Pitesti. Aceasta realizare este cu atat mai notabila, avand in vedere ca, in ... citește toată știrea