Vrei o plimbare romantica pe Spinarea Cainelui? Ia-ti gandul

Strada Centumvirilor este, in principiu, unul dintre locurile cele mai pitoresti locuri din Sibiul vechi, chiar daca promovarea lui bate spre minus in loc de plus, pentru ca e mai simpatic sa plictisim lumea cu unele si aceleasi lucruri.O strada care urca si coboara, pe vremuri pietruita "original", dupa 2007 pietruita fake "de epoca" plus ceva "insule" din pavajul original cu piatra de rau, marginita pe o parte de case vechi, dintre care una este clar sora Casei Boebel, cea mai veche casa ... citește toată știrea