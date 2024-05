Vrei sa devii pompier? ISU SIBIU face recrutari pentru 10 posturi vacante

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Cpt. Dumitru Croitoru" al judetului Sibiu este in cautare de persoane dornice sa se alature echipei pompierilor sibieni, pregatiti sa isi dedice toata priceperea in folosul comunitatii."Suntem in plin proces de recrutare si organizare a concursurilor pentru ocuparea prin incadrare directa, din randul civililor, a 10 posturi in cadrul unitatii, respectiv 6 posturi de ofiter si 4 posturi de subofiter. Au mai ramas doar 3 zile pentru depunerea ... citește toată știrea