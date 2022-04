Vreme deosebit de rece in Sibiu, in Saptamana Patimilor

Vremea se va mentine deosebit de rece pentru aceasta perioada din an, la Sibiu. Luni, cerul va fi variabil, temporar noros. Local se vor semnala precipitatii predominant sub forma de ploaie in cursul zilei, mixte noaptea. La munte local va ninge. Izolat la munte cantitatile de precipitatii pot depasi 10-15 l/mp si se va depune strat nou de zapada. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari itemporare in zonele inalte de munte. Temperaturile maxime se vor incadra intre 9 si 11 grade, ... citeste toata stirea