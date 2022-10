Vreme frumoasa, dar rece in a doua parte a saptamanii

A doua jumatate a lunii octombrie va aduce la Sibiu vreme frumoasa, dar care, incepand de miercuri va intra intr-un proces de racire.LuniVremea va fi predominant frumoasa. Cerul va fi mai mult senin. Vantul va sufla in general slab. Temperaturile maxime se vor incadra intre 18 si 20 de grade, iar cele minime intre 4 si 6 grade. Pe arii restranse noaptea si dimineata se va semnala ceata in zonele joase, izolat persistenta in prima parte a zilei.MartiVremea va fi in general frumoasa si ... citeste toata stirea