Vreme prea normala pentru februarie: va fi destul de rece

Nu stiu daca a izbit "cortexul polar" (cica asa ar fi spus pe la o televiziune) din nou Romania, dar sigur este ca in saptamana ce incepe va fi vreme de februarie, adica ceva foarte atipic, daca luam in considerare faptul ca acum e februarie. Adica nu e ger si viscol, desi vant de viscol de-ti trece prin haine si zici ca sunt minus 33, nu minus trei grade, este. Nu e nici vreme mediteraneeana ca acum un an (sau doi?) parca, de inmugureu pomii, rasareau ghioceii iar lumea trecea deja la tricou ... citește toată știrea