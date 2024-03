Vremea de sfarsit de martie: teoretic, va fi frumos. Practic, ramane de vazut

Luni, vremea va fi apropiata de normalul termic al acestei perioade. Cerul va fi variabil, cu unele innorari temporare si se vor semnala ploi ce vor avea mai ales caracter de aversa. La munte in cursul zilei precipitatiile vor fi mixte, iar noaptea vor predomina ninsorile. Vantul va sufla in general moderat cu intensificari temporare in cursul zilei, cu rafale ce vor depasi 55-65 km/h in zonele joase, iar la munte cu rafale ce vor depasi 80-90 km/h viscolind ninsoarea si determinand reducerea ... citește toată știrea