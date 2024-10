Vremea se schimba - Ploi moderate si vant, pana maine seara

Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata o informare meteo valabila pentru judetul Sibiu. Pana maine seara sunt prognozate ploi moderate si intensificari ale vantului.Informarea meteorologica este valabila in intervalul 11 octombrie, ora 21 - 12 octombrie, ora 21.In noaptea de vineri spre sambata (11/12 octombrie) in mare parte din regiune, iar pe parcursul zilei de sambata (12 octombrie) cu precadere in ... citește toată știrea