Vremea tine cu facturile sibienilor. Cat mai dureaza "toamna-vara"

Se pare ca, in contextul temerilor fata de facturile amenintatoare, vremea tine cu sibienii. Daca in anii trecuti in octombrie centralele termice functionau deja din plin, anul acesta, la finalul aceleiasi luni, oamenii nu sunt nevoiti sa consume prea mult gaz.Sibienii au parte de temperaturi ce par mai degraba de seara de vara decat de zi de sfarsit de toamna. Meteorologii ne sfatuiesc sa profitam de vremea buna, pentru ca prognoza arata ca ne vom mai bucura de aceasta toamna blanda pana la ... citeste toata stirea