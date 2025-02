"Vulturii" se intaresc! "Mo" Pratt revine la BC CSU Sibiu pentru restul sezonului

Echipa sibiana a reusit sa iti asigure serviciile lui Monyea Pratt pentru restul sezonului. Americanul in varsta de 39 de ani se intoarce la BC CSU Sibiu si va putea evolua chiar weekendul urmator, cu CSM Rm. Valcea, in Sala "Transilvania".Acesta este al patrulea "mandat" al jucatorului care are o vasta experienta in Liga Nationala de Baschet Masculin (LNMB) la BC CSU Sibiu El a mai evoluat in galben si albastru intre 2017 si 2019, apoi in sezonul 2021/22. Editia de campional 2022/23 a ... citește toată știrea