Weekend "bogat" pentru politistii sibieni: 450 de sanctiuni contraventionale, in trei zile

In weekend-ul care tocmai s-a incheiat politistii sibieni au fost prezenti pe drumurile judetului, continuand actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere.Astfel, timp de trei zile, intre 13-15 decembrie, acestia au constatat 9 infractiuni la regimul circulatiei, au retinut 20 de permise de conducere, au retras 33 de certificate de inmatriculare si au aplicat 450 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 148.000 de lei."La data de 14 decembrie, in jurul orei 09.00, in municipiul ... citește toată știrea