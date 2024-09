Weekend cu de toate, in Sibiu: alcool si droguri la volan, conducere fara permis

Weekend-ul trecut a "bifat" cam tot ce se putea in materie de infractiuni rutiere: alcool si droguri la volan, conducere fara permis.Politistii au depistat pe drumurile publice conducatori auto care consumasera bauturi alcoolice, substante interzise, oprind si un tanar care se deplasa cu un moped neinmatriculat, fara a detine permis pentru aceasta categorie.Potrivit buletinului informativ transmis de IPJ Sibiu: "La data de 28 septembrie, in jurul orei 19.45, in satul Armeni, politistii ... citește toată știrea