Weekend cu taiatul porcului si colinde, in Muzeul ASTRA

Luna decembrie este luna in care, din mosi stramosi, romanii sacrificau porcii pentru sarbatorile de iarna.Muzeul ASTRA, pastrator al traditiilor, ii asteapta sambata si duminica, pe cei care nu au uitat acest obicei, la taiatul porcului, la pregatirea bucatelor traditionale, in cantec de colinda."Gospodari de pe Tarnave si Secase ne arata cum se fac in ceas de sarbatoare bucatele din carne de porc, dupa o randuiala transmisa din generatie in generatie! Vor fi sacrificati doi porci de Bazna, ... citește toată știrea