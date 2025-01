Weekend obisnuit pe soselele sibiene: cu soferi fara permis si cu alcool la volan

Weekendul ce a trecut a fost pentru politistii sibieni, unul "normal": doua cazuri de alcool la volan si unul de conducere fara permis. Astfel, vineri, in jurul orei 13, la Medias, politistii Biroului Rutier au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Garii de catre un localnic in varsta de 42 de ani. Politistii au constatat ca barbatul nu detine dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. in cauza fiind deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ... citește toată știrea