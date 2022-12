Weekend plin de soferi bauti la volan, pe strazile judetului Sibiu

In perioada 9 - 11 decembrie, politistii sibieni au constatat 15 infractiuni la regimul rutier, au retinut 33 de permise de conducere, au retras 23 de certificate de inmatriculare si au aplicat 410 sanctiuni contraventionale in valoare de 138.000 de lei.Vineri, in jurul orei 23.00, in municipiul Medias, politistii Biroului Rutier Medias au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Hermann Oberth de catre un barbat in varsta de 43 de ani, domiciliat in comuna Tarnava. Testarea ... citeste toata stirea